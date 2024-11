Klötze. - Positive Nachrichten aus der Automobilbranche sind in diesen Tagen rar. Aber es gibt sie. Zum Beispiel in Klötze. Der ortsansässige Kfz-Unternehmer Andreas Gayko und sein Sohn Nils Gürges haben die seit Frühjahr 2023 leerstehende Reifenwerkstatthalle im Gewerbegebiet Am Eichholz in Richtung Lockstedt gekauft. Noch in diesem Monat soll der Umzug der Werkstatt vom 300 Meter entfernten Stammsitz an der Salzwedeler Straße erfolgen, sagten Vater und Sohn im Gespräch mit der Volksstimme. Bisher habe die intensive Auftragslage den Umzug verzögert, so die beiden.

