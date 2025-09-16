Der Aufsteiger steht nach dem Saisonauftakt an der Tabellenspitze.

Markus Schönhoff hat mit dem BCM die Tabellenspitze in der Dreiband-Bundesliga übernommen.

Magdeburg/vs - Nach der Rückkehr in die Dreiband-Bundesliga hat auch der 1. BC Magdeburg an anderer Stelle aufgerüstet: So wurden die Tische neu bezogen, so wurde in eine moderne Anzeigetafel investiert. Mit diesen neuen Bedingungen empfing der Aufsteiger am vergangenen Wochenende den Bergisch Gladbacher BC und den BSV Velbert im Spiellokal an der Brenneckestraße – und mit Aufregung und Respekt zum Saisonstart außerdem. Doch mit all der Erfahrung des Quartetts setzten sich die Magdeburger letztlich an die Spitze des Oberhauses.