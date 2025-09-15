Im Heimspiel gegen den EHV Aue haben die Grün-Roten sogar den Siegtreffer in der Hand. Am Ende ist Trainer Christoph Theuerkauf aber auch mit dem Remis sehr zufrieden - und mit zwei Jungs, die am Abend zuvor noch in der 2. Bundesliga debütierten.

Sebastian Bialas (am Ball/hier gegen Altenholz) hat gegen Aue nicht nur aufgrund seiner acht Tore ein starkes Spiel gemacht.

Magdeburg - Nach einer Kreuzbewegung mit Leon Bahr stieg Niklas Döbbel aus neuneinhalb Metern schwungvoll hoch. Doch der Rückraumrechte der SCM-Youngsters drückte nicht ab, spielte den Ball stattdessen nach links weiter auf Sebastian Bialas, der mit dem letzten Wurf der Partie scheiterte. So teilten sich die Youngsters des SC Magdeburg und der EHV Aue am Sonntagabend in der Lakenmacher-Halle schlussendlich mit einem 36:36-Unentschieden die Punkte.