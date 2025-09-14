Neustadt - Während sich die Fortunen mit einem Lächeln angeregt in Gesprächen vertieften, der geschlagene Gegner die erste Bierrunde abholte, standen Weißenfels Coach Michael Oha und sein Co-Trainer Martin Sichting immer noch auf dem Platz am Schöppensteg und diskutierten nachdenklich die Niederlage aus. Die Tatsache, kaum Chancen herausgespielt zu haben. Den Umstand, dass Keeper David Kaßler-Tretropp einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Trost kam indes aus dem Lager der Gastgeber. Wie von Coach Dirk Hannemann: „Sie wollen und werden wieder oben mitspielen“, erklärte er. „Das ist ein starker Gegner.“ Nur am Sonnabend waren der SSC Weißenfels nicht stark genug für den SV Fortuna.

