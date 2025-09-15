Die blau-weißen Legenden feiern in Theeßen einen deutlichen Sieg und im „Lindenweiler“ den runden Ehrentag ihres Gefährten.

Zum Geburtstag viel Glück und fürs weitere Leben viel Gesundheit hieß es am Sonntag am „Lindenweiler“ (v. l.): Christian Beer, Hans Jürgen Hermann, Kerstin und Wolfgang „Paule“ Seguin, Jürgen Brennecke, Manfred Zapf, Axel Tyll und Martin Hoffmann.

Magdeburg - Wolfgang „Paule“ Seguin hat mit 79 Jahren noch Autogramme geschrieben und zwei Tage später zu seinem 80. Geburtstag geladen. Vom Fußballplatz in Theeßen am vergangenen Freitag ging es für die FCM-Legende zur Gaststätte „Lindenweiler“ am Sonntag. Und die Worte, mit denen Jürgen Brennecke, der Teamchef der blau-weißen Traditionself, ihn empfing, werden Seguin ebenso gerührt haben wie das Geschenk seiner Gefährten und die Aufführung seiner Enkelkinder anlässlich seines Ehrentages.