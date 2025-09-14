Die Magdeburger Landesligisten sorgen auf heimischem Platz für Siege gegen Spitzenteams der Liga. Auch Fortuna II punktet dreifach beim Schützenfest in Irxleben.

Beim VfB Ottersleben und SV Arminia platzt der Knoten

Magdeburg - Lauter fröhliche Gesichter beim VfB Ottersleben, SV Arminia und SV Fortuna II: Die Magdeburger Landesligisten fuhren am Sonnabend deutliche Siege ein. Dabei in Ottersleben und Buckau der Saisonknoten endlich geplatzt. Die Neustädter grüßen plötzlich vom Platz an der Sonne.