Die Magdeburger stehen an der Tabellenspitze der Dreiband-Bundesliga und träumen nun von einer Teilnahme im Europapokal.

Dion Nelin steht mit dem 1. BCM an der Spitze und auf dem Bronzeplatz in der Einzelwertung.

Magdeburg - Porto in Portugal ist in diesem Jahr noch das Zentrum eines großen Wettkampfes, an dem die Magdeburger gerne teilnehmen würden. Porto war am Wochenende beim 1. BCM zumindest in aller Munde, nachdem sich das Quartett zum Abschluss der ersten Halbserie in der Dreiband-Bundesliga die Krone aufsetzen durfte. Tabellenführer das Team also. Und ist es das auch nach den folgenden neun Partien in dieser Saison, dann löst es das Ticket nach Porto, zum Europapokal der Landesmeister. Schön finden die Spieler diese Aussicht, „träumen dürft ihr“, sagte ihnen ihr Mannschaftsleiter Frank Eder.