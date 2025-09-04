Die Magdeburger wollen am Sonnabend gegen den TV Zinnowitz den ersten Schritt in Richtung Ostliga gehen.

Philip Krömer, eigentlich die Nummer drei beim TCM, wird diesmal allenfalls im Doppel antreten können.

Magdeburg - Philip Krömer muss über diesen Zufall selbst lächeln, offenbar hat der Ansetzer dieser Partie ein Faible für besondere Tage. Wenn der 1. TCM also zum ersten Aufstiegsduell zur Tennis-Ostliga gegen den TV Zinnowitz aufschlägt, feiert Ron Weber, die Magdeburger Nummer eins, seinen 23. Geburtstag. Wenn dann zwei Tage des erhofften Jubels ins Land gegangen sind, wird Krömer selbst 25. Aber den Jubel müssen sich die Schützlinge von Trainer Michael Heinz an diesem Sonnabend ab 11 Uhr auf der heimischen Anlage an der Salzmannstraße erst verdienen. Und er wäre dann auch nur von kurzer Dauer. Bei einem Sieg wartet am 20. September der TC Nicolaisee II. Und damit das Entscheidungsspiel.