Darum traut Trainer Matthias Mincu seiner komplett neuen Elf den Einzug in die Hauptrunde zu.

Magdeburg - Die Hauptrunde A ist nicht unbedingt „das Ziel, das wir ausgeschrieben haben“, sagt Matthias Mincu. Aber der Trainer der B-Junioren des 1. FC Magdeburg „ist davon überzeugt, dass meine Mannschaft die Liga A erreichen kann“. Zum Bundesliga-Start zuletzt im Germer-Stadion hat sie nachgewiesen, „dass wir weiter sind als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr, ob in der Fitness oder im taktischen Verständnis“, berichtet der Coach. Dabei muss er eine beinahe komplett neue Elf an das neue Niveau heranführen.