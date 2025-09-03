Auch nach zwei Landesklasse-Partien hat der Absteiger aus der Landesliga noch keine Punkte auf dem Konto. Wie Trainer Sascha Sommer die aktuelle Lage bei den Stadtfeldern bewertet.

Der erfahrene David Berlin (l.) scheiterte gegen Seilerwiesen per Freistoß. Auch für ihn rückt die neue Generation allmählich nach.

Stadtfeld - Sascha Sommer hatte seine Mannschaft schon auf dem richtigen Weg gewähnt. Als der Landesliga-Absteiger im Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen den SV Seilerwiesen einen Blitzstart hinlegte. Durch einen Treffer des 19-jährigen Benny Blümel schon in der ersten Minute mit 1:0 führte. Am Ende aber mussten sich die Stadtfelder auch im zweiten Spiel der noch jungen Landesklasse-Saison geschlagen geben. Nach der 1:2-Heimpleite bleibt der Absteiger auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis.