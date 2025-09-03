Fußball-Landesklasse 2 MSV Börde: Lehrgeld ist eingeplant
Auch nach zwei Landesklasse-Partien hat der Absteiger aus der Landesliga noch keine Punkte auf dem Konto. Wie Trainer Sascha Sommer die aktuelle Lage bei den Stadtfeldern bewertet.
03.09.2025, 09:00
Stadtfeld - Sascha Sommer hatte seine Mannschaft schon auf dem richtigen Weg gewähnt. Als der Landesliga-Absteiger im Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen den SV Seilerwiesen einen Blitzstart hinlegte. Durch einen Treffer des 19-jährigen Benny Blümel schon in der ersten Minute mit 1:0 führte. Am Ende aber mussten sich die Stadtfelder auch im zweiten Spiel der noch jungen Landesklasse-Saison geschlagen geben. Nach der 1:2-Heimpleite bleibt der Absteiger auf der Suche nach dem Erfolgserlebnis.