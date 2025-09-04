weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Ruder-Bundesliga: RC Alt-Werder: Die neuen Ambitionen des Ottoachters

Ruder-Bundesliga RC Alt-Werder: Die neuen Ambitionen des Ottoachters

Beim Renntag in Essen fährt das Boot des RC Alt-Werder zum dritten Mal in dieser Saison aufs Podium - trotz erschwerter Bedingungen. Hinter dem Saisonfinale in der Eliteklasse der Sprint-Achter steht aktuell noch ein dickes Fragezeichen.

Von Kevin Gehring 04.09.2025, 09:02
Sarah Cleve genannt Klebert hat am jüngsten Renntag den Ottoachter zum Bronzeplatz gesteuert.
Sarah Cleve genannt Klebert hat am jüngsten Renntag den Ottoachter zum Bronzeplatz gesteuert. Maren Derlien/Ruder-Bundesliga

Magdeburg - Mit dem bescheidenen Ziel, die obere Tabellenhälfte zu erreichen, war der Ottoachter im vergangenen Jahr in seine Premierensaison in der Ruder-Bundesliga gestartet. Seitdem hat sich im Boot des RC Alt-Werder aber so einiges getan. „Wir merken alle, dass sich unsere Zielstellung verändert hat“, erzählt Steuerfrau Sarah Cleve genannt Klebert: „Top-Zehn ist nicht mehr, Top-Fünf ist nicht mehr. Es geht immer um einen Podiumsplatz.“ Dieser Ambition ist der Ottoachter am vergangenen Wochenende beim vierten Renntag mit Rang drei gerecht geworden.