Beim Renntag in Essen fährt das Boot des RC Alt-Werder zum dritten Mal in dieser Saison aufs Podium - trotz erschwerter Bedingungen. Hinter dem Saisonfinale in der Eliteklasse der Sprint-Achter steht aktuell noch ein dickes Fragezeichen.

Magdeburg - Mit dem bescheidenen Ziel, die obere Tabellenhälfte zu erreichen, war der Ottoachter im vergangenen Jahr in seine Premierensaison in der Ruder-Bundesliga gestartet. Seitdem hat sich im Boot des RC Alt-Werder aber so einiges getan. „Wir merken alle, dass sich unsere Zielstellung verändert hat“, erzählt Steuerfrau Sarah Cleve genannt Klebert: „Top-Zehn ist nicht mehr, Top-Fünf ist nicht mehr. Es geht immer um einen Podiumsplatz.“ Dieser Ambition ist der Ottoachter am vergangenen Wochenende beim vierten Renntag mit Rang drei gerecht geworden.