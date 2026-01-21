Die Grün-Roten müssen in einer torreichen Partie der Bundesliga Nord in Kiel ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Trotzdem haben sie weiterhin die Chance, den ersten Platz zu erklimmen.

Aaron Hahn sah ein hervorragendes Angriffsspiel seiner Schützlinge. Nur in der Abwehr hat es diesmal gehapert.

Kiel/Magdeburg - Die Augen des gemeinen Zuschauers werden geleuchtet haben in Anbetracht des Torhungers beider Mannschaften. 93 Tore haben diese erzielt, 1,55 Treffer pro Minute. Mit einem Lächeln auf den Lippen werden die 367 Besucher der Edgar-Meschkat-Halle in Altenholz also jeden Angriff verfolgt haben. Und ja, „es waren auch wirklich sehr schöne Tore dabei“, sagt Aaron Hahn, der Trainer der Bundesliga-A-Jugend des SCM. Nur haben seine Schützlinge an diesem Abend beim THW Kiel drei schöne Tore weniger erzielt.