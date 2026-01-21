Während die Fermersleber den Nachwuchs nach und nach integrieren, schielen die Postler durchaus zur Spitze der Verbandsliga. Die Stadtfelder stehen vor richtungsweisende Wochen.

Tino Naucke (im Wurf/gegen die Postler Simon Fischer und Tilmann Rettner (r.) musste mit dem FSV 1895 die elfte Saisonniederlage hinnehmen.

Fermersleben - Es lief die 56. Minute, als Gordon Blaha zum Sprint ansetzte, das Feld überquerte, den Pass von Alexander Beckmann aufnahm und zum Jubel vollendete. Es war ein ganz persönlicher Jubel, Gordon Blaha spielt eigentlich in der A-Jugend des FSV 1895, er ist erst 17 Jahre jung. Doch ihm gehört die Zukunft in Fermersleben. „Die Planungen laufen“, sagte Beckmann, der spielende Trainer des Handball-Verbandsligisten. Ins Detail wollte er allerdings nicht gehen. Noch nicht. Er sagte nur: „Es wird nun so kommen, dass wir öfter die Jugend einsetzen.“