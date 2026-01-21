Handball FSV 1895 bastelt an der Zukunft
Während die Fermersleber den Nachwuchs nach und nach integrieren, schielen die Postler durchaus zur Spitze der Verbandsliga. Die Stadtfelder stehen vor richtungsweisende Wochen.
21.01.2026, 09:30
Fermersleben - Es lief die 56. Minute, als Gordon Blaha zum Sprint ansetzte, das Feld überquerte, den Pass von Alexander Beckmann aufnahm und zum Jubel vollendete. Es war ein ganz persönlicher Jubel, Gordon Blaha spielt eigentlich in der A-Jugend des FSV 1895, er ist erst 17 Jahre jung. Doch ihm gehört die Zukunft in Fermersleben. „Die Planungen laufen“, sagte Beckmann, der spielende Trainer des Handball-Verbandsligisten. Ins Detail wollte er allerdings nicht gehen. Noch nicht. Er sagte nur: „Es wird nun so kommen, dass wir öfter die Jugend einsetzen.“