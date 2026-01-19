Die Magdeburger gehen den nächsten Schritt in der Integration des Nachwuchses und bieten gegen Erfurt den 15-jährigen Willi Bastel auf. Sorgen bereitet indes der Ausfall von zwei Leistungsträgern.

Magdeburg - Seit dem 1. Januar haben einige junge Akteure aus dem Nachwuchs der WUM die Lizenz zum Werfen und zum Schwimmen – und dies bei den Männern. Als erster Spieler ist Willi Bastel in den Genuss gekommen, sich unter den erfahrenen Mitstreitern in der Wasserballliga Ost zu präsentieren und zu beweisen. Bastel ist 15 Jahre jung, er ist der Ur-Enkel der Magdeburger Trainerlegende Rolf Bastel und der Enkel des ehemaligen Coaches Knut Bastel. Und nun ist er bereits bei den Herren angekommen.