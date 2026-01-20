Taktische Glanzleistungen auf Weltklasseniveau: So beschrieb Mannschaftsleiter Frank Eder die Partien zuletzt im Spiellokal an der Brenneckestraße, in denen die Magdeburger ihre gute Ausgangsposition gewahrt haben.

Musste sich zweimal geschlagen geben: Doch Markus Schönhoff und der 1. BCM sind im Meisterschaftsrennen weiterhin gut dabei.

Magdeburg/vs - „Der Tabellenstand ist eher überraschend, aber maximal motivierend“, sagt Frank Eder, der Mannschaftsleiter des 1. BCM. Die Magdeburger belegen als Aufsteiger zur Dreiband-Bundesliga den zweiten Platz, sie haben nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter BC Weywiesen – bei einem Spiel weniger. Und sie haben alle Chancen, an den Führenden vorbeizuziehen. Am 31. Januar gastieren sie beim BC Buer in Gelsenkirchen, tags darauf treten sie beim BCC Witten an. Dann ist die Hinrunde beendet, dann „kann eine Zwischenbilanz gezogen werden“, so Eder.