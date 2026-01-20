Den ersten Test in der Winter-Vorbereitung haben die Neustädter beim Oberligisten in Stendal knapp verloren. Und Keeper Wolter außerdem. Dennoch war Coach Hannemann mit dem Auftritt zufrieden.

Leonard Wolter (r.) hat sich in Stendal verletzt. Wie lange der Keeper ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Stendal/Magdeburg - Leonard Wolter konnte am Dienstag zumindest wieder auftreten mit dem Fuß, der sichtbare Schäden davongetragen hatte. Ein überzogenes Einsteigen von Philipp Witte, so hatte es Wolters Coach Dirk Hannemann gesehen, hatte dafür gesorgt, dass der Keeper des SV Fortuna mit einer schweren Prellung am Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt werden am Vorabend in Stendal. „Zum Glück ist nichts gebrochen“, berichtete Hannemann. Und zum Glück sind alle anderen Akteure der Neustädter schadlos aus diesem Testspiel beim 1. FC Lok gekommen.