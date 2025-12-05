Die Youngsters der Grün-Roten gastieren am Sonntag in Stralsund - und wollen dort erstmals punkten.

Ansage von SCM-Trainer Theuerkauf: „Nicht zu viel denken, mehr machen“

Hoffen auf eine zwei Punkte in Stralsund: Christoph Theuerkauf (l.) und Pablo Lange.

Magdeburg - In den vergangenen beiden Drittliga-Spielzeiten mussten die Youngsters des SCM die weite Heimreise jeweils ohne Punkte antreten. Zu Gast beim Stralsunder HV gab es für das Team von Christoph Theuerkauf bisher nichts zu holen. Das soll sich am Sonntag ändern, dann sind die Grün-Roten ab 16 Uhr in der stimmungsvollen Vogelsanghalle gefordert.