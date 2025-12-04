Nach drei Jahren in Niedersachsen ist Harald Voelkel als Coach zurück bei den Sudenburgern. Warum sich der 55-Jährige sehr auf die Arbeit mit seiner Mannschaft freut.

Ein Bild aus seinem Abschiedsjahr 2022: Jetzt ist Harald Voelkel zurück bei der Garde.

Sudenburg - Den großen Unterschied hat Harald Voelkel gleich bei seiner ersten Trainingseinheit gemerkt. „Die Mentalität ist hier eine andere“, sagt der neue Cheftrainer der Virgin Guards, der ab sofort wieder die Geschicke der American Footballer leitet. „Man merkt, dass an der Sportstadt Magdeburg was dran ist. Der Sport hat hier einen ganz anderen Stellenwert“, unterstreicht Voelkel.