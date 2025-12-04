weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fußball-Verbandsliga: Flutlicht-Zeit am Schöppensteg: SV Fortuna will Heimserie fortsetzen

Die Neustädter erwarten am Freitagabend der Haldensleber SC.

Von Daniel Hübner 04.12.2025, 19:28
Dirk Hannemann (2. v. r.) hofft auf die Bereitschaft seines Teams, die Heimserie fortzusetzen.
Dirk Hannemann (2. v. r.) hofft auf die Bereitschaft seines Teams, die Heimserie fortzusetzen. Eroll Popova

Magdeburg - Als sehr junger Mann hat Dirk Hannemann es geliebt, unter Flutlicht zu spielen. Bis die Sicht nachließ, bis er auf Kontaktlinsen wechseln musste. Da war es dann nicht mehr ganz so schön. „Aber ich denke, für die Jungs ist es immer ein Erlebnis“, sagt der 55-Jährige. Für die Jungs vom SV Fortuna, für die an diesem Freitagabend im Stadion am Schöppensteg die Scheinwerfer leuchten.