Fußball-Verbandsliga Flutlicht-Zeit am Schöppensteg: SV Fortuna will Heimserie fortsetzen
Die Neustädter erwarten am Freitagabend der Haldensleber SC.
04.12.2025, 19:28
Magdeburg - Als sehr junger Mann hat Dirk Hannemann es geliebt, unter Flutlicht zu spielen. Bis die Sicht nachließ, bis er auf Kontaktlinsen wechseln musste. Da war es dann nicht mehr ganz so schön. „Aber ich denke, für die Jungs ist es immer ein Erlebnis“, sagt der 55-Jährige. Für die Jungs vom SV Fortuna, für die an diesem Freitagabend im Stadion am Schöppensteg die Scheinwerfer leuchten.