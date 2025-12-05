Der Traum vom Einzug in die Bundesliga-Meisterrunde hat sich für Ewa Lupita Dymke und die B-Mädchen des HSV nicht erfüllt. Ziele gibt es trotzdem – für die Mannschaft, für Dymke selbst.

Stadtfeld - Ewa Lupita Dymke kann mitreißen, kann begeistern, kann sich und die Mannschaft starkreden. So betont, wie sie spricht, so leidenschaftlich, wie sie spielt, ist sie die perfekte Motivationshilfe für die B-Mädchen des HSV. Wenn man ihren Trainer Michel Jahns nach der individuellen Entwicklung seiner Mädels befragt, dann fällt ihr Name. „Sie hat einen großen Sprung gemacht“, sagt der 48-Jährige dann, „sie hat sich sehr gut entwickelt.“ Ewa Lupita Dymke freut es, „solch eine Aussage zu hören“, sagt die Elftklässlerin am Sportgymnasium. Immerhin zeigt es der 16-Jährigen, dass sie den richtigen Weg in die Zukunft eingeschlagen hat.