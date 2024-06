Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Kurz nach dem Beginn des Spielzugs hatte der Ball bereits am Boden gelegen. Friedemann Schlicht hob ihn auf, während die gegnerischen Verteidiger auf ihn zustürmten, lief nach rechts raus und plötzlich hatte er die riesige Lücke. Über das halbe Spielfeld sprintete der Quarterback der Virgin Guards an der rechten Seitenlinie entlang in die Endzone. Der zweite Touchdown der Magdeburger gegen die Berlin Rebels II war am Sonntag sinnbildlich für das gesamte Spiel. Denn auf Seite der Garde hat beim 42:0-Erfolg nahezu alles geklappt.