Vor dem Hinrundenabschluss gegen Halberstadt hat der HSV Medizin den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga fest im Blick. Einzig die Doppelbilanz ist noch ausbaufähig.

Hannes Franke steht in seiner ersten Verbandsliga-Saison bei einer ausgeglichenen Einzelbilanz von 7:7.

Magdeburg - Mit einem furiosen 7:3-Erfolg im Derby gegen Eintracht Diesdorf sowie einem 8:2 beim TTV Bernburg war der HSV Medizin in die Tischtennis-Verbandsliga gestartet. Nach zwei Spieltagen führte der Aufsteiger die Tabelle an. Vor dem Hinrundenabschluss hat sich das Tableau inzwischen zurechtgeschoben. Mit vier Siegen und vier Niederlagen liegt die Mannschaft auf dem sechsten Platz.