Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die grün-roten Talente den DHK Flensborg. Gegen die Norddeutschen wird auch Top-Torjäger Pablo Lange wieder im Kader stehen.

Von Lukas Reineke 20.02.2026, 18:37
Pablo Lange (l.) verpasste die bisherigen vier Spiele in diesem Jahr. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Magdeburg/lr. Nach einem spielfreien Wochenende gehen die Youngsters des SC Magdeburg gut erholt in das Heimspiel gegen DHK Flensborg. An diesem Sonnabend (19 Uhr/sporteurope.tv) wird auch Top-Torjäger Pablo Lange in den Kader des Handball-Drittligisten zurückkehren.