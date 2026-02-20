Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die grün-roten Talente den DHK Flensborg. Gegen die Norddeutschen wird auch Top-Torjäger Pablo Lange wieder im Kader stehen.

Pablo Lange (l.) verpasste die bisherigen vier Spiele in diesem Jahr.

Magdeburg - Magdeburg/lr. Nach einem spielfreien Wochenende gehen die Youngsters des SC Magdeburg gut erholt in das Heimspiel gegen DHK Flensborg. An diesem Sonnabend (19 Uhr/sporteurope.tv) wird auch Top-Torjäger Pablo Lange in den Kader des Handball-Drittligisten zurückkehren.