Nach dem 28:22-Erfolg in Schleswig-Holstein grüßt die Zweitvertretung des SC Magdeburg vorerst vom dritten Tabellenplatz. Dabei war dieses Mal nicht die sonst so starke Offensive der Schlüssel zum Erfolg.

Magdeburg - Erst riss Christoph Theuerkauf freudig die Arme nach oben, dann applaudierte er seiner Mannschaft demonstrativ. Nach einem Ballgewinn in der 56. Minute zeigte der Coach der SCM-Youngsters seinen Schützlingen am Samstagabend große Anerkennung für deren intensive Abwehrarbeit. Womöglich war es auch dieser Moment unmittelbar nach der letzten Auszeit der gastgebenden HSG Ostsee, als Theuerkauf wusste, dass sein Team mit zwei Punkten im Gepäck heimfahren würde.