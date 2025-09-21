Nach dem Sieg gegen Bernburg haben die Neustädter das absolute Topspiel vor der Brust.

Illya Kovrak (l./gegen Matti Schauer) hinterließ gegen den SC Bernburg einen starken Eindruck und feierte mit den Fortunen den vierten Saisonsieg.

Neustadt/eeh/dh - Alvaro Valle Pousa wird das absolute Topspiel der Fußball-Verbandsliga am kommenden Sonnabend verpassen. Der Verteidiger hat am Sonntag die Rote Karte gesehen, die viele als solche nicht erkannt hatten. „Wegen Nachtretens" hieß es in der Begründung des Schiedsrichters Alexander Lück. Eine Minute vor dem Ende der Partie seiner Fortunen gegen den SC Bernburg war der 25-Jährige vorzeitig zum Duschen geschickt und später nicht mehr gesehen worden. Der Frust steckte tief, dabei steckte so viel Freude im Spiel zuvor.