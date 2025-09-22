weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Bobsport: MSC-Athletin Talea Prepens untermauert ihre Olympia-Ambitionen

Der Bob-Anschiebetest auf eigener Bahn war für die Athleten des MSC Magdeburg ein voller Erfolg. Trainer Birk Lösche sah eine starke Talea Prepens, ein tolles Comeback und ambitionierte Herren.

Von Tobias Buschendorf 22.09.2025, 15:00
Bob-Novizin Talea Prepens vom MSC Magdeburg lässt sich auf dem Weg in die Weltspitze nicht stoppen. Foto: Tobias Buschendorf

Magdeburg - Talea Prepens verfährt in ihrem Leben nach einem ganz einfachen Motto. „Ich lass alles auf mich zukommen, das hat bisher immer funktioniert“, sagte die 23-Jährige tiefenentspannt und glücklich, nachdem sie am vergangenen Freitag in Magdeburg den ersten Bob-Anschubtest der nahenden Olympia-Saison auf überzeugende Art und Weise für sich entschieden hatte.