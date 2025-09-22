Der Bob-Anschiebetest auf eigener Bahn war für die Athleten des MSC Magdeburg ein voller Erfolg. Trainer Birk Lösche sah eine starke Talea Prepens, ein tolles Comeback und ambitionierte Herren.

Bob-Novizin Talea Prepens vom MSC Magdeburg lässt sich auf dem Weg in die Weltspitze nicht stoppen.

Magdeburg - Talea Prepens verfährt in ihrem Leben nach einem ganz einfachen Motto. „Ich lass alles auf mich zukommen, das hat bisher immer funktioniert“, sagte die 23-Jährige tiefenentspannt und glücklich, nachdem sie am vergangenen Freitag in Magdeburg den ersten Bob-Anschubtest der nahenden Olympia-Saison auf überzeugende Art und Weise für sich entschieden hatte.