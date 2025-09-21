Die Elf vom Schwarzen Weg feierte den zweiten Saisonsieg - und einen Dreierpacker.

Ottersleben - Über den linken Flügel stürmte es sich am Sonnabend am Schwarzen Weg besonders gut. Dort wurden Treffer initiiert, dort wurde zum Torerfolg gesprintet. Und das ganz zum Gefallen von Oliver Malchau. „Das hatten wir in der Halbzeitpause noch einmal angesprochen“, berichtet der Trainer des VfB Ottersleben, der mit seiner Mannschaft den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga Nord feierte. Und einen Dreierpacker.