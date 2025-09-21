weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Fußball-Landesliga Nord: VfB Ottersleben: Sieg über die linke Seite

Fußball-Landesliga Nord VfB Ottersleben: Sieg über die linke Seite

Die Elf vom Schwarzen Weg feierte den zweiten Saisonsieg - und einen Dreierpacker.

Von Daniel Hübner 21.09.2025, 14:41
Anton Fink schnürte gegen Schönebeck einen Dreierpack.
Anton Fink schnürte gegen Schönebeck einen Dreierpack. Eroll Popova

Ottersleben - Über den linken Flügel stürmte es sich am Sonnabend am Schwarzen Weg besonders gut. Dort wurden Treffer initiiert, dort wurde zum Torerfolg gesprintet. Und das ganz zum Gefallen von Oliver Malchau. „Das hatten wir in der Halbzeitpause noch einmal angesprochen“, berichtet der Trainer des VfB Ottersleben, der mit seiner Mannschaft den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga Nord feierte. Und einen Dreierpacker.