Nach dem Abschied von Christian Katzbach führt der Vorsitzende Tim Fabian Suxdorf die Landesklasse-Elf als Trainer in eine Spielzeit unter schwierigen Vorzeichen. Die zweite Mannschaft wurde dagegen schon vor dem Saisonstart zurückgezogen.

Magdeburg - Das Aus im Fußball-Stadtpokal mag eine Vorwarnung für die Landesklasse-Fußballer des SV Seilerwiesen gewesen sein. „Das war ein erstes Zeichen, dass wir eine schwere Saison vor uns haben“, sagt deren Trainer Tim Fabian Suxdorf zur 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Stadtoberligisten TuS 1860 II. „Wir gehen in ein Jahr des Umbruchs“, sagt Suxdorf. Und dieses wird der 39-Jährige nicht „nur“ als Vereinsvorsitzender verfolgen, sondern neuerdings auch als Coach an der Seitenlinie.