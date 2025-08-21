Scharfer Start in die neue Saison: Mit diesen Themen gehen die Neustädter in die Partie gegen den SV Westerhausen.

Neustadt - Und alles dreht sich um zwei Fragen in diesem Spiel: Wer ersetzt Pierre Gnaka, der nach Frankreich gewechselt ist, im Sturm? Und finden die Fortunen zurück in diesen Lauf, mit dem sie sich durch die Rückrunde der vergangenen Saison geschossen haben? Alles auf Anfang heißt es für die Neustädter am Freitagabend am Schöppensteg, wenn sie gegen den SV Westerhausen die neue Serie in der Verbandsliga eröffnen (18.30 Uhr). Nach dem jüngsten Ausscheiden aus dem Landespokal (2:5 in Burg) lautet die Devise von Trainer Dirk Hannemann: „Der Fokus liegt ganz auf uns.“