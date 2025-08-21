Fußball-Landesklasse 2 MSC Preussen will wieder nach oben blicken
Nach dem erneut großen Umbruch im Sommer wollen die Sudenburger ein Wörtchen in der Landesklasse 2 mitreden. Die Qualität dafür sieht Trainer Alexander Daul im Kader.
21.08.2025, 14:35
Sudenburg - Die Liste an Abgängen war lang – und die Fragezeichen waren groß. „Es haben uns nicht viele zugetraut, diesen personellen Aderlass im Sommer gestemmt zu bekommen“, sagt Alexander Daul. Und der Coach des MSC Preussen ergänzt: „Umso zufriedener sind wir damit, wie der Kader jetzt aussieht.“ So zufrieden, dass der Landesliga-Absteiger mit Zuversicht in die neue Saison der Fußball-Landesklasse 2 startet – und perspektivisch wieder nach oben blicken will.