Nach dem erneut großen Umbruch im Sommer wollen die Sudenburger ein Wörtchen in der Landesklasse 2 mitreden. Die Qualität dafür sieht Trainer Alexander Daul im Kader.

Die neuen Spieler beim MSC Preussen (st. v. l.): Sportlicher Leiter Olaf Milz, Maximilian Heinrich, Hossein Rezai, Subhi Jahjah, Marcus Preuss, Qusia Hussen Gahdo, Trainer Dennis Kagelmann sowie (hockend v. l.): Artem Kullinich, Artem Norenko, Illia Kompaniiets, Azad Kidw. Es fehlt: Aboubakar Halliru Jibril.

Sudenburg - Die Liste an Abgängen war lang – und die Fragezeichen waren groß. „Es haben uns nicht viele zugetraut, diesen personellen Aderlass im Sommer gestemmt zu bekommen“, sagt Alexander Daul. Und der Coach des MSC Preussen ergänzt: „Umso zufriedener sind wir damit, wie der Kader jetzt aussieht.“ So zufrieden, dass der Landesliga-Absteiger mit Zuversicht in die neue Saison der Fußball-Landesklasse 2 startet – und perspektivisch wieder nach oben blicken will.