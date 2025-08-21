Jonas Riemannn spricht über seine Mannschaft, die neue Saison, die großen Konkurrenten und die Ziele der Elf vom Schwarzen Weg.

Jonas Riemann (am Ball) trägt auch im zweiten Jahr in Folge die Kapitänsbinde beim VfB Ottersleben.

Ottersleben - Jonas Riemann hatte zuletzt seine Rolle am Spielfeldrand ausgefüllt. Ein Kapitän also, der „mehr für das Motivieren zuständig ist“, sagt er lächelnd. In Abwesenheit von Oliver Malchau, der Trainer des VfL Ottersleben weilte zur Trainer-Fortbildung in Frankfurt am Main, gab er lautstarke Anweisungen während des Pokalspiels gegen Stahl Thale (2:0), während Mirko Röpke die Mannschaft vorbereitet hatte, und während Felix Behling, der Neuzugang mit Regional- und Oberliga-Erfahrung, „sich auch einiges hat einfallen lassen“. In der Ansprache ans Team nämlich. Der 29-Jährige kam zudem nach absolvierter Reha zu einem 15-minütigen Einsatz. Allmählich zieht es ihn mehr und mehr auf den Rasen zurück. Jonas Riemann indes muss sich noch ein wenig gedulden.