Die Elf vom Schwarzen Weg kann am Sonnabend wieder auf ihren Kapitän zurückgreifen.

Nach sechs Wochen zurück im Spiel: Jonas Riemann (im Schuss).

Ottesleben - Dieser Sonnabend ist der Tag, an dem die Spitzenteams der Fußball-Landesliga Nord in Magdeburg gastieren. So reist der Tabellenführer SSV Gardelegen zum VfB Ottersleben an den Schwarzen Weg, so trifft der SV Arminia auf den Tabellendritten Union Schönebeck. Nur der SV Fortuna II ist auswärts beim SV Irxleben gefordert. Alle Partien werden um 15 Uhr angepfiffen.