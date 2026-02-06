Boxen Bereit für einen Gürtel? Magdeburger Federgewicht greift an
Kenan Huseynaliyev trainiert in Sudenburg und bestreitet am Sonnabend seinen zwölften Profikampf.
06.02.2026, 15:37
Magdeburg - Am 7. März will sich SES-Kämpfer Roman Fress in der Boxstadt Magdeburg den WM-Gürtel im Cruisergewicht holen. Von solchen Kämpfen kann Kenan Huseynaliyev bisher nur träumen. Aber wenn er Fress in den nächsten Wochen beim Training im Gym bei „LuckyFitness“ trifft, kann er ihm erzählen, wie sein letzter Kampf war. Der 31-Jährige klettert nämlich am Sonnabend beim Boxabend von KUC Boxing im Berliner Titanic Hotel in den Ring.