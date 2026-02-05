Nach Problemen in der Altmark will die Deutsche Bahn ab 2027 auch dort Masten für die neue 110-kV-Bahnstromleitung „Insel-Wittenberge“ aufstellen. Das ist nicht unumstritten.

Neue Bahnstromleitung - In der Prignitz stehen die Masten schon bis an die Elbe

Links 220-kV-Leitung (wird zur 380-kV), rechts die neue 110-kV-Bahnstromleitung, Blick vom Prignitzdeich bei Wittenberge gen Norden.

Seehausen/Wittenberge. - Die Deutsche Bahn möchte die Verfahren zur Errichtung der 110-kV-Bahnstromleitung 347 „Insel-Wittenberge“ auf Sachsen-Anhalt-Seite in diesem Jahr wieder aufnehmen. Baubeginn für die einzelnen Teilabschnitte ist für 2027 vorgesehen, die Gesamtinbetriebnahme für das Jahr 2029 geplant“, teilt Bahnsprecher Jörg Bönisch auf Volksstimme-Nachfrage mit.