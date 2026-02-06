Handball SCM-Youngsters: Der Gegner kämpft ums Überleben in der Liga
Die Grün-Roten setzen am Sonnabend in der Lakenmacher-Halle und vor der zweiwöchigen Spielpause vor allem auf ihre Heimstärke. Und freuen sich über einen Rückkehrer.
06.02.2026, 17:07
Magdeburg - Mit sechs Siegen und einem Remis aus neun Spielen gehören die Youngsters des SC Magdeburg zu den heimstärksten Teams der 3. Liga Nord-Ost. Dies wollen die Grün-Roten auch in der heutigen Partie (19 Uhr/sporteurope.tv) gegen die HSG Ostsee unter Beweis stellen. Einen Selbstläufer in der Lakenmacher-Halle erwartet Trainer Christoph Theuerkauf gegen den Vorletzten allerdings nicht.