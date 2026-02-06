weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM-Youngsters: Der Gegner kämpft ums Überleben in der Liga

Die Grün-Roten setzen am Sonnabend in der Lakenmacher-Halle und vor der zweiwöchigen Spielpause vor allem auf ihre Heimstärke. Und freuen sich über einen Rückkehrer.

Von Lukas Reineke 06.02.2026, 17:07
Leon Bahr (am Ball) will mit den Youngsters den Status, eines der heimstärksten Teams in der 3. Liga Nord-Ost zu sein, verteidigen.
Leon Bahr (am Ball) will mit den Youngsters den Status, eines der heimstärksten Teams in der 3. Liga Nord-Ost zu sein, verteidigen. Daniel Hübner

Magdeburg - Mit sechs Siegen und einem Remis aus neun Spielen gehören die Youngsters des SC Magdeburg zu den heimstärksten Teams der 3. Liga Nord-Ost. Dies wollen die Grün-Roten auch in der heutigen Partie (19 Uhr/sporteurope.tv) gegen die HSG Ostsee unter Beweis stellen. Einen Selbstläufer in der Lakenmacher-Halle erwartet Trainer Christoph Theuerkauf gegen den Vorletzten allerdings nicht.