Die Grün-Roten setzen am Sonnabend in der Lakenmacher-Halle und vor der zweiwöchigen Spielpause vor allem auf ihre Heimstärke. Und freuen sich über einen Rückkehrer.

Leon Bahr (am Ball) will mit den Youngsters den Status, eines der heimstärksten Teams in der 3. Liga Nord-Ost zu sein, verteidigen.

Magdeburg - Mit sechs Siegen und einem Remis aus neun Spielen gehören die Youngsters des SC Magdeburg zu den heimstärksten Teams der 3. Liga Nord-Ost. Dies wollen die Grün-Roten auch in der heutigen Partie (19 Uhr/sporteurope.tv) gegen die HSG Ostsee unter Beweis stellen. Einen Selbstläufer in der Lakenmacher-Halle erwartet Trainer Christoph Theuerkauf gegen den Vorletzten allerdings nicht.