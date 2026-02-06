Magdeburg - Am 7. März will sich SES-Kämpfer Roman Fress in der Boxstadt Magdeburg den WM-Gürtel im Cruisergewicht holen. Von solchen Kämpfen kann Kenan Huseynaliyev bisher nur träumen. Aber wenn er Fress in den nächsten Wochen beim Training im Gym bei „LuckyFitness“ trifft, kann er ihm erzählen, wie sein letzter Kampf war. Der 31-Jährige klettert nämlich morgen beim Boxabend von KUC Boxing im Berliner Titanic Hotel in den Ring.

In seinem zwölften Profikampf bekommt er es über sechs Runden im Federgewicht (bis 57,153 kg) mit Jaba Memishishi (Georgien) zu tun. Darauf bereitet sich der in Baku geborene Huseynaliyev fleißig mit seinem Coach Azad Azizov im Sudenburger Gym vor. „Kenan ist sehr fokussiert und bringt auch den Charakter fürs Boxen mit“, lobt Azizov seinen Schützling, der auch noch in der Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter für Beton- und Stahlbetonbau ist und in einem Minijob arbeitet.

Ansonsten heißt es für Huseynaliyev derzeit: „Training, Essen, Schlafen, das sind aktuell meine drei Regeln“. Morgens stehen Lauftraining und Schattenboxen auf dem Programm, abends folgen Sparring und technische Abläufe. Azizov: „Kenan muss fit und bereit sein. Ich weiß, dass er stark ist, er ist ein Kämpfer“. Und der geht selbstbewusst ran. „Respekt und Nervosität gehören vor Kämpfen dazu. Aber Angst darfst du im Ring nicht haben“, so Huseynaliyev, der vor zwei Jahren aus Aserbaidschan nach Magdeburg kam und im Boxclub „Land des Feuers“ seines Landsmannes Azizov ein neues sportliches Zuhause fand.

Auch Trainer Azizov war Profi

Der 42-Jährige lebt seit 2007 in Magdeburg, ist bei „LuckyFitness“ auch als Trainer angestellt und gibt da Box-Kurse auch für Jedermann. Azizov war einst selbst Profiboxer. Beim Weltverband IBF hatte er es 2009 im Halbweltergewicht sogar zum Europameister geschafft. Insgesamt machte Azizov 39 Kämpfe, von denen er 32 gewann. Auch bei SES-Veranstaltungen stand er schon im Ring. Bevor Azizov als Boxer durchstartete, war er als Kickboxer aktiv und holte sich da bei den Junioren zwei Mal in Folge (1998 und 1999) bereits den EM-Titel.

Nun will er auch seinen Schützling nach oben führen. Nachdem der in Deutschland bisher in Halle, Cottbus und Falkensee geboxt hat, bietet sich morgen Abend in Berlin-Mitte schon eine größere Bühne. Ein Sieg könnte sogar die Tür zu einem ersten Titelkampf öffnen. „Er ist auf jeden Fall bereit, demnächst auch um einen Gürtel zu kämpfen. Dann wird Kenan aber eher im Superbantamgewicht in den Ring steigen“, verrät Azizov, der sich im Magdeburger Gym auch immer mal mit SES-Coach Dirk Dzemski austauscht. Azizov: „Mit SES haben wir ein gutes Verhältnis und helfen uns da sogar beim Sparring aus.“