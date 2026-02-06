Den Magdeburgern reicht ein vierter Platz, um ins Achtelfinale der deutschen Meisterschaft zu kommen – aber sie will mehr.

Die U 17 des FCM will auch in der Hauptrunde möglichst oft jubeln.

Magdeburg - Es geht nach Leipzig. Es geht zu RB. Zu einer Mannschaft „mit hochgewachsenen Spielern“, sagt Matthias Mincu. Zu einem Gegner, „der aggressiv im Sprint und im Raum ist“. Und zu einem Favoriten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. So haben es die B-Junioren des 1. FC Magdeburg gewollt, diese Kontrahenten in der Hauptrunde A der Bundesliga, die für die Mincu-Schützlinge an diesem Sonntag um 12 Uhr in Leipzig angepfiffen wird.