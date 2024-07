Magdeburg - Beim 2:0 des Verbandsligisten SV Fortuna gegen Grün-Weiß Ilsenburg am Sonnabend fehlte Angreifer Fabian Karow. Denn beim 20-Jährigen hatte sich in der Woche dieses Testspiel-Sieges die Befürchtung bestätigt: Fortunas Top-Torjäger der Vorsaison muss monatelang aufgrund eines Kreuzbandrisses zuschauen. Nach Mittelfeldspieler Louis Richter, der in diesem Sommer an den Schöppensteg wechselte, ist er der zweite Akteur mit dieser Verletzung. „Der Ausfall von Fabian schmerzt natürlich sehr und der Junge ist vom Kopf ein bisschen angeschlagen“, sagte Trainer Dirk Hannemann.

