Fußball-Landesklasse Blümel blüht bei Börde auf: Vom Nachwuchsspieler zum Hoffnungsträger
Nach dem Abstieg und einem schwachen Saisonstart stehen die Stadtfelder wieder stabiler da. Einen großen Anteil daran hat Benny Pascal Blümel mit zehn Toren und neuem Selbstvertrauen – für ihn und die Mannschaft.
28.11.2025, 18:31
Stadtfeld - Sein persönliches Ziel hat Benny Pascal Blümel schon erreicht. „Vor der Saison hatte ich mir vorgenommen, fünf Tore zu schießen“, erzählt der Angreifer des MSV Börde. Aktuell steht der 19-Jährige schon bei zehn Treffern – drei im Stadtpokal, sieben in der Landesklasse 2. Damit ist er in den vergangenen Wochen eines der Gesichter des Aufschwungs in der Harsdorfer Straße.