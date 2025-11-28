Nach dem Abstieg und einem schwachen Saisonstart stehen die Stadtfelder wieder stabiler da. Einen großen Anteil daran hat Benny Pascal Blümel mit zehn Toren und neuem Selbstvertrauen – für ihn und die Mannschaft.

Stadtfeld - Sein persönliches Ziel hat Benny Pascal Blümel schon erreicht. „Vor der Saison hatte ich mir vorgenommen, fünf Tore zu schießen“, erzählt der Angreifer des MSV Börde. Aktuell steht der 19-Jährige schon bei zehn Treffern – drei im Stadtpokal, sieben in der Landesklasse 2. Damit ist er in den vergangenen Wochen eines der Gesichter des Aufschwungs in der Harsdorfer Straße.