Der SCM-Nachwuchs musste sich in der 3. Liga beim TSV Altenholz mit 32:34 geschlagen geben. Schon nach acht Minuten war für Niklas Döbbel das Spiel vorbei. Der 21-Jährige zog sich eine Platzwunde am rechten Auge zu und musste in die Klinik.

Magdeburg/Altenholz - „Für den großen Aufwand hätten wir eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Aber wir konnten uns hintenraus aufgrund fehlender Alternativen nicht mehr so wehren. Der Kräfteverschleiß war letztlich einfach zu hoch“, analysierte Coach Christoph Theuerkauf das 32:34 (15:15) seiner SCM-Youngsters bei der TSV Altenholz.

Die Vorzeichen bei seinen Jungs standen schon vor dem Spiel in der 3. Liga Nord-Ost im Norden von Kiel gar nicht gut. Pablo Lange und Oskar Stieglitz fuhren gar nicht erst mit. Und Max Meyer konnte angeschlagen nur bedingt helfen. Trotzdem kamen die Gäste vor 470 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle richtig gut in die Partie. In der elften Minute hatte sich der SCM-Nachwuchs sogar mit 5:2 abgesetzt. Die Gastgeber konnten zwar in der 19. Minute zum 8:8 ausgleichen, aber knapp vier Minuten vor der Pause hatten sich Youngsters wieder mit zwei Toren (13:11) abgesetzt. Durch einen verwandelten Siebenmeter konnte Altenholz mit der Pausensirene zum 15:15 ausgleichen.

„Wir spielen eine gute erste Halbzeit, hatten uns da immer wieder einen Vorsprung erarbeitet und hätten mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Schade, dass wir gleich zwei Siebenmeter vergeben haben“, so Theuerkauf. Erschwerend hinzu kam, dass Niklas Döbbel in der achten Minute mit einer großen Platzwunde am rechten Auge von der Platte und ins Krankenhaus musste.

Auch Bahr musste verletzt vorzeitig raus

Direkt nach dem Seitenwechsel ging Altenholz erstmals in Führung (16:15) und die Gäste mussten den nächsten Ausfall beklagen. Leon Bahr hatte sich im Zweikampf am linken Fuß (35.) verletzt. Trotzdem konnte der SCM das Spiel wieder drehen und war nach 39 Minuten mit 21:19 vorn. Vier Minuten später hieß es nach einem Doppelpack des besten SCM-Werfers Phileas Daniel (7 Tore) sogar 23:20 für die Magdeburger. Mit einem 3:0-Lauf schaffte Altenholz aber wieder den Ausgleich (48.) und konnte sich sieben Minuten vor dem Ende sogar mit zwei Toren (28:26) absetzen. Und nachdem der SCM auf 28:29 (55.) ran kam, brachte ein erneuter 3:0-Lauf die Vorentscheidung für den TSV. Den überragenden Nicolas Kahmke (12 Tore) konnten die Magdeburger einfach nicht mehr stoppen. Obwohl beim 30:34 das Spiel 100 Sekunden vor dem Ende vorentschieden war, gaben sich die Jungs von der Elbe nicht auf und konnten noch einmal verkürzen.

Theuerkauf: „Altenholz hatte am Ende mehr Power und wir konnten durch die fehlenden Kräfte die Zweikämpfe nicht mehr so führen. So haben wir von Kahmke dann auch zu viele einfache Tore zugelassen. Die Umstände waren einfach zu groß. Die hätten wir nur lösen können, wenn jeder seine Topleistung bringt. Aber das ist uns hintenraus nicht gelungen. Jetzt hoffen wir mal, dass einige Jungs zum nächsten Spiel wieder fit werden.“

SCM-Tore: Daniel 7, Thielicke 6/5, Hensen 5, Kleinsteuber 4, Bialas 3, Döbbel 2, Elze 2, Bahr 1, Schöbe 1, Hammer 1: