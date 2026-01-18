Die Magdeburger bezwingen den CV Mitteldeutschland in drei Sätzen. Und beweisen etwas, was ihnen im Verlauf der Saison bislang oft genug fehlte.

Magdeburg - Im Normalfall schickt Dennis Raab seine Schützlinge direkt nach einem Matchball in die Kabine, resümiert dort seine Eindrücke, schickt sie danach zurück aufs Parkett zu Freunden und zur Familie, wo sie sich ihre verbalen Streicheleinheiten abholen können – ob nach einem Sieg oder nach einer Niederlage. Am Sonnabend war aber kein Normalfall, am Sonnabend ist etwas Außergewöhnliches passiert, weshalb die Volleyballer des USC jubelnd ihren Coup genießen und sogleich das erst kühle Blonde öffnen durften. Am Sonnabend war Big-Point-Abend in der Campushalle. Oder wie Trainer Raab sagte: „Der Sieg heute war extrem wichtig für uns.“