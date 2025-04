Marin Kostadinov hat mit Börde die beste Saison in seinen 13 Jahren bei den Stadtfeldern gespielt. In einem starken Team stellt er mit Elias Kühne das beste untere Paarkreuz der Liga.

Stadtfeld. - Elias Kühne hat nun den nötigen Wert in der deutschlandweiten TTR-Liste, er reicht an die 2.000 Punkte heran. Das ist ein guter Grund, ihn mit einer neuen Herausforderung zu beglücken. Der 15-Jährige soll zur kommenden Saison beim Tischtennis-Oberligisten TTC Börde von Position vier auf zwei rücken. Die weitere gute Nachricht, die sich dahinter verbirgt: „Wir bleiben so zusammen wie in der vergangenen Saison“, berichtet Kapitän Jens Köhler. Wie in der vergangenen sehr erfolgreichen Saison.