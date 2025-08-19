Ottersleben - In den Pausen ist Oliver Malchau dann etwas unruhig geworden. Wenn Opa Hans sich nicht meldete vom Schwarzen Weg, wenn das Telefon also zu lange stumm blieb, wenn der Trainer des VfB Ottersleben deshalb dachte: „Irgendwas muss doch mal passiert sein.“ Dann wählte Malchau selbst die Nummer seines Kontaktmanns am Spielfeldrand, um letztlich zu erfahren, dass „wir die die eine oder andere Chance zu viel ausgelassen haben“, berichtete der 40-Jährige.

Malchau jubelt im Auto

Das allerdings konnte den Sieg seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag im Duell zweier Landesligisten nicht gefährden. Der VfB setzte sich in der ersten Runde des Landespokals gegen Stahl Thale mit 2:0 (1:0) durch. Anton Fink tat sich als zweifacher Schütze hervor und ließ nicht nur Mirko Röpke, der Malchau vertrat, sondern auch seinen Coach auf der Rückreise von Frankfurt am Main im Auto jubeln. Dort weilte Malchau am Wochenende zu einer Weiterbildung für seine B-Lizenz. Auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Das war dort schon beeindruckend“, erklärte Malchau, der unter den 60 Teilnehmern auch auf Makato Hasebe, den ehemaligen Bundesliga-Profi und Euro-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt, traf, zu den Gegebenheiten vor Ort.

Unser Wunsch hat sich nicht erfüllt. VfB-Trainer Oliver Malchau zum Pokallos

Weniger jubeln konnte Malchau indes über das nächste Los seiner Mannschaft im Landespokal, das am Montagabend beim Landesverband (FSA) gezogen wurde. In der zweiten Hauptrunde muss der VfB Ottersleben als Magdeburger Alleinunterhalter in diesem Wettbewerb zum künftigen Ligarivalen SSV Gardelegen reisen. Angesetzt ist die Partie für den 6. September, 14 Uhr, im Stadion Rieselwiese. „Unser Plan war eigentlich, dass wir zu unserem Volksfest-Wochenende in Ottersleben ein Heimspiel haben. Der Gegner wäre uns egal gewesen. Hauptsache, wir hätten auf unserem Platz gespielt. Aber unser Wunsch hat sich nicht erfüllt.“ Ex-Profi Dennis Mast (unter anderem bei Hallescher FC und Arminia Bielefeld) hatte als Losfee ein aus VfB-Sicht weniger glückliches Händchen.

Saisonstart am Freitag in Oschersleben

„Nun müssen wir dementsprechend auswärts gewinnen, um uns beim Volksfest mit einem Sieg sehen zu lassen“, sagt Malchau lächelnd. Aber das Los hat es natürlich in sich: „Gardelegen ist ein Verbandsliga-Absteiger, ein schwerer Gegner, eine erfahrene und physisch starke Mannschaft. Aber letztlich wollen wir uns genau mit solchen Kontrahenten auch messen. Und ich denke, wenn wir unsere Leistungsstärke abrufen, werden wir auf Augenhöhe sein können und auch für einen Auswärtssieg in Frage kommen.“

Das gilt auch für die Punktspiel-Saison, in die der VfB Ottersleben an diesem Freitagabend beim Oscherslebener SC (19 Uhr) startet. Malchau: „Wir haben erneut den Anspruch, eine Spitzenmannschaft in der Liga zu sein.“