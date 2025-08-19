Der Schützling von Trainer Bernd Berkhahn bestreitet in Otopendi seine letzten Junioren-Titelkämpfe.

Johannes Liebmann will wie bei der JEM nun auch in Otopendi glänzen. Über 400 Meter Freistil hat er das Podest noch verpasst.

Magdeburg - Johannes Liebmann möchte diese Wettbewerbe einfach genießen, hat er gesagt. Es sind die letzten dieser Art für den 18-Jährigen vom SC Magdeburg. Liebmann entspringt nach seinen Rennen bei der Weltmeisterschaft in Otopendi (Rumänien) dem Zeitalter der Junioren. Aber er zeigte bereits am Dienstag zum Auftakt, dass er sich mit starken Ergebnissen in seine Zukunft in der Elite verabschieden möchte.