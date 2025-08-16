Am Sonntag geht es für die Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals – und um 10.000 Euro Preisgeld. Für das Auswärtsspiel beim FSV Gütersloh wollte Trainer Nico Koch nichts dem Zufall überlassen.

Nico Koch möchte die FCM-Damen über den DFB-Pokal bekannt machen.

Magdeburg - In der Vorbereitung wollte Nico Koch an alle Details gedacht haben. So hat der Trainer mit seinen Frauen des 1. FC Magdeburg bei der abschließenden Einheit am Freitagabend auch noch einmal über ein mögliches Elfmeterschießen gesprochen. Vor allem „in sportwissenschaftlicher Hinsicht“, wie er erzählt: Wie kann man die Chance erhöhen, zu treffen? Am Sonntag könnte dieses Wissen für die FCM-Frauen womöglich wichtig werden: Dann sind sie in der DFB-Pokal-Qualifikation in Rheda-Wiedenbrück gegen den FSV Gütersloh gefordert (14 Uhr).