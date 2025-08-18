Einsatz für den guten Zweck statt Training in Schöningen: Doch eine Aufgabe seines Trainers musste die FCM-Legende dann doch erfüllen.

Gerwisch/vs - Dieser Spieler und dieser Trainer müssen ein außergewöhnlich gutes Verhältnis pflegen. Ansonsten dürfte Christian Beck eigentlich gar nicht bei der Traditionself des 1. FC Magdeburg zum Einsatz kommen. Zuletzt lief der 37-Jährige für die blau-weißen Legenden bei Blau-Weiß Gerwisch auf, als die Sonne noch am Abend 39 Grad auf dem Platz bescherte - und als es wieder einmal um den guten Zweck ging.