Heyse-Team klettert mit Sieg im Landesklasse-Derby gegen Sudenburg auf Platz acht. Die Roten Sterne hadern mit ihrer Chancenverwertung und rutschen erstmals auf einen Abstiegsrang.

Philipp Glage (Mitte) und der BSV 79 haben nicht nur einen Sieg im Stadtderby, sondern auch die Rückkehr in die Erfolgsspur bejubelt.

Magdeburg - Mit sechs Minuten Verspätung sorgte Philipp Glage doch noch für die Entscheidung im Stadtderby der Fußball-Landesklasse 2. Nachdem der BSV-Stürmer in der 85. Minute per Foulelfmeter an Rene Barth gescheitert war, ließ er dem Keeper der Roten Sterne aus Sudenburg in der ersten Minute der Nachspielzeit keine Chance mehr und markierte den 3:1 (2:0)-Endstand.