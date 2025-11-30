Fußball-Landesklasse BSV 79 Magdeburg gelingt gegen Sudenburg der Befreiungsschlag
Heyse-Team klettert mit Sieg im Landesklasse-Derby gegen Sudenburg auf Platz acht. Die Roten Sterne hadern mit ihrer Chancenverwertung und rutschen erstmals auf einen Abstiegsrang.
30.11.2025, 18:25
Magdeburg - Mit sechs Minuten Verspätung sorgte Philipp Glage doch noch für die Entscheidung im Stadtderby der Fußball-Landesklasse 2. Nachdem der BSV-Stürmer in der 85. Minute per Foulelfmeter an Rene Barth gescheitert war, ließ er dem Keeper der Roten Sterne aus Sudenburg in der ersten Minute der Nachspielzeit keine Chance mehr und markierte den 3:1 (2:0)-Endstand.