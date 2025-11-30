Der Gejagte ist wieder der Jäger: Die Neustädter verlieren beim FSV Barleben und geben die Spitzenposition ab. Wer und was fehlte.

Neustadt - Dirk Hannemann war erschrocken über diesen Auftritt seiner Mannschaft, die nie „einen Zugriff das Spiel gefunden hat“, berichtete der Trainer des SV Fortuna. Allein eine Zahl, eine ungewöhnliche dazu, bestätigte den Eindruck von seinen Schützlingen beim Verbandsliga-Spiel am Sonnabend beim FSV Barleben. Lediglich zwei Torschüsse gaben die Fortunen ab, einen nach Foul an Joshua Steinbach und folgendem Elfmeter, den Hannes Weidemeier in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich vollendete. Aber auch dieser Treffer konnte die Lebensgeister der Magdeburger an diesem Tag nicht mehr wecken.