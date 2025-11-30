Die Neustädter bleiben in der Landesliga Nord zum fünften Mal in Folge unbesiegt, die Buckauer fahren ihren dritten Zähler auswärts ein.

Neustadt - Oskar Tyll hatte die letzte große Chance des Abends auf dem Fuß. Aus wenigen Metern schoss der junge Angreifer des SV Arminia am Freitag unter Flutlicht in der 90. Minute drüber. Nur wenige Augenblicke später ertönte auf dem Kunstrasenplatz am Schöppensteg der Schlusspfiff. Der SV Fortuna II und die Arminen teilten sich letztendlich mit einem 2:2-Unentschieden die Landesliga-Zähler.