Nach zwei Niederlagen in Folge besiegen die Grün-Roten den Oranienburger HC in einem nervenaufreibenden Heimspiel mit 36:35. In den Schlussminuten übernimmt der Linksaußen der Magdeburger sehr viel Verantwortung.

SCM-Youngsters: Wie Lange und der Pfosten den Sieg sichern

Pablo Lange (l./gegen Julius Franz Porath) blühte vor allem in der Schlussphase der Partie auf.

Magdeburg - Natürlich hat sich Pablo Lange den Ball geschnappt. Nach zuvor schon zwölf Treffern nahm sich der Linksaußen der SCM-Youngsters am Samstagabend 50 Sekunden vor dem Ende den Siebenmeter – und Lange blieb cool. Sein 13. Tor des Abends war zugleich der 36:35-Siegtreffer der Magdeburger, weil die Gäste vom Oranienburger HC elf Sekunden vor dem Ende ihre letzte Chance von der Linie vergaben.